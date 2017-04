Le "Bal tamoul" est mis en lumière à Saint-Paul dans le cadre du Nouvel an 5118. Une exposition relative à cet "art ancestral" et à laquelle sont attendus les scolaires jusqu'au 27 avril 2017, se tient actuellement à la Maison Serveaux.

Par ailleurs, Jean-Régis Ramsamy, animera un conférence-débat intitulé "L’héritage tamoul et Saint-Paul : une longue histoire" le 19 avril prochain.

Un programme riche et varié a été concocté pour ce nouvel an tamoul 5118 dont une soirée "hommage aux passeurs de mémoire" le 22 avril. Musique et danses indiennes, calligraphie, yoga... seront au menu. "Bonne et heureuse année 5118. Pouttandou Vajtoukkal à vous tous" souhaite la municipalité de Saint-Paul.

L'intégralité du programme est à retrouver sur le site de la ville de SaintPaul : www.mairie-saintpaul.fr