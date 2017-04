Des cas de gale ont été signalé ces derniers temps à l'école de l'Eperon à Saint-Paul. "Une rencontre avec les parents d'élèves en présence des représentants de la mairie et de l'éducation nationale a eu lieu ce mardi 25 avril 2017" indique la mairie saint-pauloise. "Bien que le protocole ait été appliqué par l'école et la Mairie, la situation perdure. Les parents ont demandé une désinfection du site et la fermeture de l'école" souligne la mairie en annonçant la fermeture de l'établissement jusqu'au 28 avril inclus et sa désinfection ce mercredi. Nous publions ci-après le communiqué de la commune de Saint-Paul

"Une rencontre avec les parents d'élèves en présence des représentants de la mairie et de l'éducation nationale a eu lieu ce mardi 25 avril 2017, en raison des signalements de cas de gale à l'école de l'Éperon.

Bien que le protocole ait été appliqué par l’école et la Mairie, la situation perdure. Les parents ont demandé une désinfection du site et la fermeture de l’école. Par ailleurs, les parents ont approuvé que par principe de précaution et pour mettre un terme à la situation, il est de leur responsabilité de s’assurer auprès de leur médecin de famille que l’enfant n’est pas touché par le parasite.

En concertation, l’éducation nationale et la Mairie ont donc décidé des mesures suivantes :

- la désinfection de l’école aura lieu le mercredi 26 avril 2017 ;

- l’école sera fermée du 26 au 28 avril inclus, pour une reprise le mardi 2 mai ;

- il est fortement recommandé à tous les parents de vérifier l’état de santé de leur enfant auprès du médecin de famille avant la reprise du 2 mai ;

- le personnel procédera à la remise en ordre des locaux vendredi 27 avril.



Selon l’avis des experts, la désinfection est un acte qui permet de rassurer mais n’a pas d’impact direct sur le parasite : c’est donc l’ensemble de ces mesures conjointes menées collectivement qui pourra permettre un retour à la normale.



Seul le traitement prescrit par le médecin peut traiter les personnes touchées. C’est une maladie contagieuse mais bégnine, elle se transmet par contact physique ou par le tissu.



Les familles sont invitées à procéder au lavage des draps, serviettes, vêtements, cartables en tissu. (Lavage à température supérieure à 60 ° ou bien placer pendant 3 jours le linge dans un sac plastique fermé hermétiquement dans un endroit chaud avant de procéder au lavage habituel).



Le personnel communal fera l’objet des mêmes recommandations et bénéficiera d’actions de prévention".