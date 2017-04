Il ne suffit pas de grand-chose pour redonner le sourire. C'est sûrement la leçon qu'ont pu tirer les élèves du lycée hôtelier de la Renaissance à Plateau-Caillou ce mardi 25 avril. Aidés de leur professeur, ils ont mitonné le petit-déjeuner et déjeuner, pour les résidents de la Maison de l'Amitié à Saint-Paul.

Âgés entre 16 et 17 ans, ces élèves du lycée hôtelier de La Renaissance à Plateau-Caillou préparaient cette action depuis longtemps. Pour la première fois, ils ont cuisiné en dehors des murs de leur lycée et réalisé des menus aux "résidents" de la Maison de l’Amitié, un lieu tenu par l’association CLEF (Culture, Loisir, Entraide et Famille) dont les membres offrent le déjeuner et le petit-déjeuner du lundi au vendredi aux plus démunis de la commune.

Ce 25 avril, quelques habitués des lieux sont venus honorer les repas réalisés par ces élèves. Au menu : quiche aux oignons, poulet aux olives et gratin dauphinois, et tarte amandine en dessert. Elèves et résidents (sans-abri) échangent autour de ce repas de fête, "qui s’est inspiré des restos du cœur" confirme dans un sourire, l’une des élèves du lycée hôtelier. Une belle initiative qui a, sans doute, illuminé leur journée à tous.