Emile et Marcelle ont célébré comme il se doit leurs noces d'or à Saint- Paul. Heureux parents de 3 enfants, grands-parents de 3 petits-enfants, ils ont célébré leurs 50 ans de vie commune dans la joie et la bonne humeur, entouré de leur famille et amis

Emile et Marcelle ont célébré comme il se doit leurs noces d'or à Saint- Paul. Heureux parents de 3 enfants, grands-parents de 3 petits-enfants, ils ont célébré leurs 50 ans de vie commune dans la joie et la bonne humeur, entouré de leur famille et amis

À 74 ans, Emile a commencé à travailler dès l’âge de 14 ans. Il débute sa carrière en tant que journalier à l’usine de Savanna avant de travailler pour l’ONF et sur la route en Corniche. Il passera 20 ans à la Mairie de Saint-Paul dans le service qui gère la voirie. Marcelle était femme de ménage chez des particuliers et exerçait son métier d’agricultrice en même temps.