À l'occasion de la Journée de l'Égalité et du vivre ensemble, le jeudi 4 mai 2017, les 800 élèves du Collège Célimène Gaudieux à La Saline ainsi que l'ensemble des personnels organisent une action de sensibilisation sur la réduction du nombre d'incivilités et l'amélioration du climat scolaire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-Paul

"Cette journée s’articule autour de plusieurs objectifs, entre autres, le développement des compétences sociales, civiques et les valeurs de la République ; la lutte contre les discriminations de toute nature ; le respect des différences ; le respect et la connaissance des droits de chacun ; la responsabilisation des élèves…

Âgés entre 11 et 16 ans, ces collégiens vont donc porter un projet qui s’inscrit dans la formation des délégués et le parcours citoyen de tous les élèves. Plusieurs actions seront donc menées cette journée du 04 mai au sein du collège : réalisation d’affiches, recherche du meilleur slogan qui ornera le carnet de correspondance à la rentrée prochaine, expositions, diffusion de clips préventifs, flash mob dans la cours sur le thème " tous unis "…

Pour marquer le coup, élèves et personnels du collège porteront un tee-shirt bleu afin de manifester leur attachement à la lutte contre les discriminations et aux valeurs du vivre ensemble. Soutenu, entre autres, par Le Refuge, l’AFM, l’ARIV, la Mairie de Saint- Paul, le Planning Familial… cet événement va permettre à ces adolescents de prendre conscience des tensions, moqueries, conflits, propos et autres attitudes sexistes, marques d’incivilités au sein même de leur collège, mais aussi dans leur vie de tous les jours".