Dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, la Ville de Saint-Paul, invite le grand public à partager des moments de réflexion et d'échanges sur les origines de la population de La Réunion. Restitutions, interrogations, débats seront au centre des discussions et des conférences prévues le samedi 6 mai 2017 à la médiathèque de Leconte De Lisle.

"Cette journée mettra en lumière le thème du " peuplement de la Réunion ", une réelle opportunité de comprendre qui sommes nous et de nous confronter aux problématiques actuelles comme la considération des êtres humains, de notre place au sein même de notre société.

Parallèlement à ces conférences, démarrera une exposition intitulée Saint-Paul, berceau du peuplement réunionnais. Ainsi du 6 mai au 6 juin 2017, passants, lecteurs, curieux, ou mieux encore fervents défenseurs de l’histoire réunionnaise pourront apprécier la restitution de notre histoire" écrit la mairie saint-pauloise.

