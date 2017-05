Fruit du travail de plusieurs classes du Bassin Ouest, l'exposition "Oh les animaux" s'inscrit dans un projet départemental académique soutenu par la DAAC, la DACOI, les équipes de circonscriptions et les communes d'accueil. Ce projet pédagogique s'insère dans le parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves en les invitant à réfléchir "plastiquement" à la place de l'homme dans le monde mais aussi à la conception de l'animalité. L'exposition sera visible du 2 au 26 mai 2017 à la Maison Serveaux.

Fruit du travail de plusieurs classes du Bassin Ouest, l'exposition "Oh les animaux" s'inscrit dans un projet départemental académique soutenu par la DAAC, la DACOI, les équipes de circonscriptions et les communes d'accueil. Ce projet pédagogique s'insère dans le parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves en les invitant à réfléchir "plastiquement" à la place de l'homme dans le monde mais aussi à la conception de l'animalité. L'exposition sera visible du 2 au 26 mai 2017 à la Maison Serveaux.

Ce projet a ainsi permis aux élèves :

– de réaliser des productions plastiques de natures diverses avec des langages plastiques variés ;

– de les sensibiliser au patrimoine vivant de l’île ;

– d’établir une relation avec des œuvres ou des pratiques artistiques en allant à la rencontre d’artistes ou de structures culturelles.

