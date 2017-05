Des élèves de CE 1, CE 2, CM 1 et CM 2 de l'école Notre-Dame des Grâces ont participé à la cérémonie commémorative du 8 mai en chantant la Marseillaise, puis le Chant des Partisans ce lundi 8 mai 2017, au pied du monument aux morts de Saint-Gilles-les-Hauts. Au moment du traditionnel dépôt de gerbes trois d'entre eux ont accompagné Frédéric Carre, Sous-préfet d'arrondissement, Joseph Sinimalé, Maire de Saint- Paul et Jude Baret, président de l'Association des combattants et victimes de guerres.

