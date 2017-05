La ville de Saint-Paul organise le 27 mai prochain un tournoi de foot de rue du côté du Plateau noir de Carrosse. Le tournoi est ouverts aux jeunes âgés de 17 ans et plus et aux fans inconditionnels du ballon rond.

Les équipes devront être composées de cinq joueurs.

L'inscription se fait sur place le jour même, ou dès maintenant à la Maison pour Tous de Carrosse. Les joueurs devront être munis d'un certificat médical et d'une autorisation parentale pour les mineurs.