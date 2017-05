Dans le cadre de la braderie de Plateau-Caillou qui se tiendra les 12, 13 et 14 mai, la ville de Saint-Paul invite à l'inauguration de ces festivités ce vendredi 12 mai 2017 à partir de 18h sur la place de la bibliothèque de Plateau-Caillou. Au programme de ces trois jour de fêtes: rue piétonne, scène ouverte, manèges, radio crochet, démonstration de break dance et de yamakasi, défilé de mode et un plateau artistique décliné en trois soirées à thème : ambiance dancehall le vendredi, séga le samedi et maloya le dimanche. Ci-après, le programme complet.

Vendredi 12 mai



- Scénette Cycléa

9h00 à 18h00 : Scène ouverte

Danse avec l’association ASCPC

18h00 : Inauguration



Soirée Dancehall



terrain vague à partir de 19h00 :



- Luciano

- Daddy’s

- Betti Boo

- Ketty Shery et d’autres jeunes talents



20h00 : défilé de mode



A partir de 20h30 :



- DJ Yaya

- Black T

- Joneskilla

- Tivick



Samedi 13 mai 2017

Place de la bibliothèque



Scènette Cycléa

De 9h00 à 18h00 : Scène ouverte

De 14h00 à 18h00 : démonstration et initiation de break dance et de Yamakasi par l’association Tamarin de l’Ouest.



Soirée Séga

Terrain vague à partir de 19h00



- Ti Fler

- Tessa

- Eloise

- Daniel Philips

- Olivier Brique



Dimanche 14 mai 2017

Parc Arc-En-Ciel

9h00 à 16h00 : tournoi de foot



Radio crochet



Soirée Maloya

Terrain vague à partir de 19h00 :



- Kormoran

- Afatia

- Ti Zenfan Gado

- Destin Maloya