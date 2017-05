Créée depuis 1979, l'ANDIISS, (Association Nationale des Directeurs d'Installations et des Services des Sports), oeuvre pour le développement du patrimoine sportif par son rôle d'observatoire et de conseil dans le monde des sports et des nouvelles formes de gestion des équipements sportifs des collectivités territoriales.

Présente dans l’île depuis le début de la semaine, une délégation nationale menée par Thierry Blanc, président de l’antenne sud-est nationale de l’ANDIISS et directeur des sports à Istres, est venue à la rencontre des directeurs des sports des différentes communes de l’île avec une axe fort sur la région ouest et en particulier la ville de Saint-Paul.

À cet effet, une convention de jumelage entre l’ANDIISS SUD-EST et la ville de Saint-Paul a été signée par Thierry Blanc et le Maire, Joseph Sinimalé, visant à améliorer et à développer un meilleur service public des sports.

Objectif de cette visite, analyser les problématiques spécifiques à chaque territoire, présenter les projets de développement des 14 régions affiliées à l’association et faire de La Réunion, via la ville de Saint-Paul, la quinzième région à adhérer à ce vaste programme d’échange entre professionnels du paysage sportif national.