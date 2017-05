Ce vendredi 19 mai se tiendra la célèbre " fête des voisins ". Pour cette 18ème édition, les associations et le collectif d'habitants de la ville de Saint-Paul organisent diverses activités dans les quartiers de la ville. Les organisateurs jouent également les prolongations et étendent la manifestation au weekend du 26 mai.

Les weekends des 19 et 26 mai prochains à Saint-Paul, les voisins pourront vivre un moment de partage et de convivialité dans les quartiers à l’occasion de cette 18 ème édition de la " fête des voisins " ! Une cinquantaine de projets seront menés dans les quartiers, des initiatives qui suscitent tous les ans toujours plus d'engouement auprès des riverains.

de/www.ipreunion.com