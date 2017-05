Dans le cadre de la journée mondiale de la biodiversité, la Réserve Naturelle Nationale de l'Etang Saint-Paul, proposent deux visites guidées pédestre gratuites. En compagnie des éco-gardes animateurs partez à la découverte de la plus grande zone humide des Mascareignes : la naissance et le fonctionnement de l'étang, les différents écosystèmes ainsi que leurs rôles et leur évolution vous seront présentés. Une visite familiale pour (re)découvrir les trésors naturels de l'Ouest (Photo d'archives)

Date : dimanche 21 mai à 9h00 et 13h00

Départ : parking de la forêt domaniale (au bout de la rue Lacroix – Saint-Paul).

Réservation conseillée : 02 62 70 28 88 ou à reservation@reserve-etangsaintpaul.fr

Public : à partir de 8 ans.

Tarifs : gratuit