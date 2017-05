Depuis le 15 mai 2017, la neuvième édition des électropicales est lancée. Cette année, le thème est "La ligne". Cet événement se déroulera dans quatre salles dont le Palaxa et la Cité des arts. Une cinquantaine de collectifs va s'y produire. Des soirées Electrokidz, SoundSystem, Afropicales ou encore Carte Blanche sont programmées.

Réunion, Maurice, Afrique du Sud, France, Portugal... La liste est longue ! Cette année encore, les électropicales proposent un plateau d’artistes de tous les horizons. Ils se produiront entre le 15 et le 20 mai sur l’une des quatre scènes réservées pour l’occasion. La neuvième édition a totalement été programmée par Aurélie Zémire. "Elle apporte une touche très chaleureuse, très colorée, très festive, très afro", explique Thomas Bordese, directeur des électropicales. 52 collectifs sont à l’affiche pour ce festival. Parmi eux, Simon Vln. Le Mauricien de 17 ans y voit une opportunité de lancer sa carrière dans le milieu. "Je n’avais jamais pris l’avion pour mixer, donc c’est la première fois que je mixe à l’international. J’attends quand même que ce soit un tournant pour moi, un point clé", explique l’artiste.

Comme lui, Rag se produit pour la première fois à la Réunion. La Dj métropolitaine veut montrer que la scène de l’électro n’est pas réservée aux hommes. En effet, l’artiste défend la culture féminine et lesbienne. Elle a répondu positivement à l’appel de la programmatrice : "Ce festival a de plus en plus de renommée. Je trouve que la programmation est de qualité, elle est pointue. Et j’ai envie de représenter une scène Queer à La Réunion ".

Cette nouvelle édition des électropicales regroupe 50% de programmation d’artistes locaux. Ils se produiront, pour la plupart, lors des soirées Afropicales, Silent Green Room et Espace pro. Le directeur de l’événement attend entre 5000 et 6000 personnes : "Si vous n’aimez pas l’électro, venez aux électropicales", lance Thomas Bordese.

Le programme des électropicales ci-dessous

Jeudi 18 mai - NUIT 1 - Cité des Arts

LE PALAXA 19h - 02h : Solstice, Sheitan Brothers, Marvin & Guy

Vendredi 19 mai - NUIT 2 - Cité des Arts

LE CLUB – SALLE LE FANAL

20h - 05h : Madamaude, Simon Vln, Barbiturix – Rag, Il est vilaine, The Hacker

SOUNDSYSTEM STAGE - SALLE LE BANYAN

De 20h - 4h : Zendemik Soundsystem, Equality HiFi, Congo Natty feat. Iron Dread

AFROPICALES – SALLE LE PALAXA

Programmation en cours

Samedi 20 mai NUIT 3 - Cité des Arts

LE CLUB – SALLE LE FANAL

20h - 5h : Agrume, Agnesca, Sweely, Traumer, Ellen Allien

SOUNDSYSTEM STAGE - SALLE LE BANYAN

20h - 04h : Dj Lokal, O’Fischa, Kebra Ethiopia Sound System & The University of Steppas, Aba

Shanti

CARTE BLANCHE CAPE TOWN MUSIC ELECTRONIC FESTIVAL – SALLE LE PALAXA

21h - 04h : Taho, Ivan Turanjanin, The fogshow, Stab Virus

ÉVÉNEMENTS COMMUNS AUX NUITS 2 & 3

FOOD TRUCK & KOMBI SOUND SYSTEM - EXTÉRIEUR

20h - 22h : Walter Klozet alias Mr Zong, Arno Bazin

ELECTRO CITY AU 144 ET PASSAGE DU CHAT BLANC

Programmation en cours

ELECTROKIDS – LA FABRIK

Ateliers créatifs : deviens le parfait ti-festivalier en créant ton bracelet, ton sac, un masque de Dj puis apprend à danser et à mixer !

17h - 18h : Boum finale des ElectroKids avec le DJ Flow Di (Do Moon)

Du lundi 15 au samedi 20 mai

INDIAN OCEAN HUB - CITÉ DES ARTS

Lundi 15 mai au mercredi 17 mai

MASTERCLASS - Cours de production musicale et mix pour débutants.

Samedi 20 mai

SPEED DATING PRO

14h - 18h : Rencontre avec Samuel Journet (Président Be Wild Production), Rag (Directrice artistique de Barbi(e)turix et Wet for Me, Pierre-Marie Oullion (Coordonateur artistique d’Art Farty, du Sucre et du festival Nuits sonores), Ivan Turanjanin (Red Bull Music Academy South Africa), Lucas Vionnet (Coordination et chargé de développement agence A.K.A.).

