Ce samedi 27 mai 2017, la restauration éphémère revient sur le front de mer de Saint-Paul. L'espace d'une soirée, le site deviendra un immense restaurant à ciel ouvert. Cuisine créole et cuisine du monde au programme pour un tour du monde culinaire !

Dans des food trucks et sur des stands, le rendez-vous culinaire du Food Festival revient ce samedi à Saint-Paul. Le front de mer de Saint-Paul accueillera gourmets et gourmands de 19 heures à 23 heures. Les restaurateurs présent proposeront salé, sucré, des plats végétariens et desserts, produits du terroirs et mets bio.

Une bonne idée de sortie familiale qui colle bien au niveau du calendrier : le lendemain, les mères seront à l'honneur pour leur fête ! Les mamans pourront donc se régaler avec un peu d'avance. Rendez-vous est donné ce samedi dans l'ouest pour un tour du monde culinaire.