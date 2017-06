Dans le cadre de la journée mondiale de l'Environnement, ayant pour thème "Connectez-vous à la nature", la Réserve Naturelle Nationale de l'Étang Saint-Paul et l'association Air Sport organisent au coeur de la Ravine Divon deux randos-yoga gratuites ce samedi 3 juin 2017, à 9h00 et 13h30. En compagnie d'un Écogarde de la Réserve et d'un professeur de yoga, la richesse floristique et faunistique ainsi que l'usage fait du Tour des Roches seront à découvrir. "La connexion" sera prolongée avec la nature grâce au yoga.

Dans le cadre de la journée mondiale de l'Environnement, ayant pour thème "Connectez-vous à la nature", la Réserve Naturelle Nationale de l'Étang Saint-Paul et l'association Air Sport organisent au coeur de la Ravine Divon deux randos-yoga gratuites ce samedi 3 juin 2017, à 9h00 et 13h30. En compagnie d'un Écogarde de la Réserve et d'un professeur de yoga, la richesse floristique et faunistique ainsi que l'usage fait du Tour des Roches seront à découvrir. "La connexion" sera prolongée avec la nature grâce au yoga.

Le départ se fera depuos Passerelle de la Ravine Divon/Bassin Long sur le Tour des Roches.

Réservation obligatoire : 02 62 70 28 88 ou à reservation@reserve-etangsaintpaul.fr

Public : A partir de 8 ans.

Tarif : Gratuit