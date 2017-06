Dans le cadre de la politique de la ville, les habitants de la cité Roulér, le conseil citoyen de Savanna et les agents de l'environnement de Saint-Paul, se sont réunis ce jeudi 1er juin pour une opération d'embellissement dans leur quartier.

Une fois le mot d’ordre lancé "Stop aux encombrants" entreposés dans l’angle situé Rue Aéronefs à Savanna, les habitants et les élèves de CP et CE1 de l’école primaire Emile Hugot ont entrepris, le cœur enjoué et soulagé, le chantier tant attendu : l’aménagement d’un jardin à l’emplacement prévu.

En effet, le conseil citoyen les a intégrés au projet déjà engagé, sur leur temps scolaire. Unis à travers cet acte citoyen, les marmailles n’ont pas ménagé leurs efforts devant les travaux à accomplir. Pour les riverains, il était évident d’inclure ces petits défenseurs de l’environnement car "étant eux-mêmes du quartier, ils se sentent directement concernés et veilleront à protéger ce site" déclare Siméone, une habitante de Savanna.