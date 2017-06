Dans le cadre de son séjour à La Réunion, Marylen Brice tiendra une séance de dédicaces ce jeudi 08 juin à la Médiathèque Leconte de Lisle de 16h à 18h. Née à Saint-Gilles-Les-Hauts en 1953, elle est l'auteur de plusieurs ouvrages parus aux éditions Atramenta : "Claire", "Le Secret de Daisy", "Dans le secret de mon jardin"...

Écrivaine, poétesse, auteur indépendante, elle décrit l’écriture comme son remède et La Réunion comme principale source d’inspiration. Mariée et mère, elle a consacré les plus belles années de son existence à ses enfants dont l’un est atteint d’une maladie orpheline. Sa devise : "pas capable est mort sans essayer".