Ce vendredi 2 juin 2017 s'est déroulée la restitution de l'École des chorégraphes à l'école Franco-Chinoise. Un projet soutenu par la mairie de Saint-Paul dans le cadre du CLEA (contrat local de l'éducation artistique) avec la compagnie de Danses en l'R.

Ce vendredi 2 juin 2017 s'est déroulée la restitution de l'École des chorégraphes à l'école Franco-Chinoise. Un projet soutenu par la mairie de Saint-Paul dans le cadre du CLEA (contrat local de l'éducation artistique) avec la compagnie de Danses en l'R.

C’est dans le cadre du Contrat Local de l’Éducation Artistique (CLEA), dispositif visant à mettre en commun les moyens entre l’Académie, la Direction des affaires culturelles et la Commune, que s’est déroulée vendredi 2 juin à l’école Franco-Chinoise la restitution de l’Ecole des chorégraphes pour la saison 2016/2017. En partenariat avec l’Association Danses en l’R, plusieurs ateliers de découverte de la danse ont vu le jour dans de nombreux établissements de Saint-Paul.

Cette restitution résonne comme l’aboutissement d’une année de travail et de découverte à laquelle 8 classes ont participé: 5 primaires, 2 collèges et un lycée. Deux milles élèves ont également pu découvrir le spectacle "l’Esprit de la Ruche" et 48 autres ont fait la rencontre avec deux compagnies de danse au Hangar : A.lter S.essio et Soul City. 10 enseignants, conseillers pédagogiques et assistant d’éducation ont par ailleurs participé à un stage de 3h d’initiation à l’animation d’un atelier de danse.

Véritable parcours d’éducation artistique et culturelle, "À l’École des Chorégraphes" a pour objectif d’insuffler un éveil culturel aux écoliers saint-paulois. Grâce à cette initiation conjointe, la Compagnie de danse contemporaine Danses en l’R propose une approche de la danse à travers "un parcours du spectateur, une pratique de la danse et un processus de création tout en replaçant l’enseignant au cœur du projet, le tout concernant l’ensemble des établissements scolaires de la commune", précise Eric Langlet, créateur de Danses en l’R.