Le Cavadee a été célébré par les fidèles de confession tamoule ce mercredi 7 juin 2017, dans les rues de Saint-Paul. En l'honneur du dieu Mourouga, les pénitents ont entamé leur périple, piqués d'aiguilles et portant leur cavadee sur le dos. La municipalité de Saint-Paul a partagé les images de la procession sur les réseaux sociaux que nous publions ci-après.

En signe de purification de leur âme et de leur corps, les fidèles se sont réunis, vêtus de couleurs chatoyantes et portant des fruits et fleurs en offrande. Plusieurs fois dans l'année, il est possible d'assiter au Cavadee dans kes différentes communes de l'île.

A Saint-Paul, plusieurs centaines de fidèles ont marché, après plusieurs jours de jeûne.