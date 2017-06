Ils se sont rencontrés à respectivement 26 et 20 ans. Depuis, Roger et Marie Lys ne se sont plus quittés. Tous les deux originaires du quartier de la Saline, il n'aura fallu que quelques mois pour officialiser leur relation.

Ce jeudi 1er juin était un jour de fête chez les époux Basque à la Saline et pour cause. Roger et Marie Lys, 76 et 70 ans, ont célébré leurs noces d’or. 50 ans d’une relation ayant connu des hauts et des bas, "mais nous avons su trouver la force et le courage de toujours rester soudés, et surtout dans la difficulté", confie Marie Lys.

La profession de maçon exercée par Roger et le travail effectué auprès des particuliers puis au sein de la collectivité par Marie Lys ont permis au couple de subvenir aux besoins de tous malgré leur modeste condition. De leur union sont nés 8 enfants, 5 filles et 3 garçons, viennent ensuite les 14 petits-enfants et un arrière petit-fils. Une famille nombreuse qui aime se retrouver lors des anniversaires surtout et où l’ambiance et l’entente sont les maitres mots.

Au nom de la Ville de Saint-Paul, Jean-Marc Aure, élu en charge de la sécurité et des relations avec les habitants de la Saline, a eu l’honneur de remettre un cadeau et une composition florale au couple. Nous leur souhaitons encore beaucoup de bonheur, entourés de leurs proches et de ceux qu’ils apprécient.