Coup d'envoi prévu ce vendredi 16 juin 2017 à 9 heures au stade de la Saline-les-Bains. La sixième édition du festival " Le Football des princesses " revient à Saint-Paul.

Il s’agit d’une action de prévention sportive financée par l’État et la ville dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Une initiative soutenue entre autres par l’Éducation nationale et l’école de football de Saint-Gilles.

La manifestation accueillera 910 élèves de douze écoles primaires de la commune. Tous se sont déjà entraînés sur les terrains de beach volley du front de mer, du stade Sabiani et sur les autres pelouses des hauts de la cité saint-pauloise au travers du dispositif " Football des princesses ".

Cent équipes devraient participer ce vendredi à des oppositions à six. Autre axe de ce travail partenarial : la réalisation d’une œuvre artistique en lien avec les valeurs de respect, d’engagement, de tolérance et de solidarité. Les jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants animeront, eux, un stand afin de lutter contre les discriminations. Le coup de sifflet final de la journée devrait intervenir en début d’après-midi.



ts/www.ipreunion.com