La mairie de Saint-Paul et l'Association sportive et culturelle de Plateau-Caillou (ASCPC) organisent les "Jeux intercitoyens" qui se dérouleront le samedi 24 juin 2017 au Parc Arc en Ciel de Plateau-Caillou, de 9h à 17h.

La mairie de Saint-Paul et l'Association sportive et culturelle de Plateau-Caillou (ASCPC) organisent les "Jeux intercitoyens" qui se dérouleront le samedi 24 juin 2017 au Parc Arc en Ciel de Plateau-Caillou, de 9h à 17h.

Cette action s'inscrit dans le cadre du Contrat de Ville de Saint-Paul via l'enveloppe dédiée à "l'accompagnement à l'émergence des Conseils Citoyens" portée par le Collectif du Tour des Roches et pilotée d'un commun accord par l'ASCPC (Association Sportive et Culturelle de Plateau Caillou).

L'objectif de cet événement est de favoriser la participation des habitants et membres des Conseils Citoyens des quartiers prioritaires, mais aussi d'amener les familles à partager des moments parents/enfants à travers les ateliers qui seront proposés ce jour là.

Le challenge regroupera plusieurs équipes des 6 quartiers prioritaires : Plateau Caillou, Fleurimont, Eperon, Grande Fontaine, Savanna/Corbeil/Bout de l’Etang et Saint-Paul périphérie/centre-ville.

Le thème de la Famille sera privilégié pour la formation des équipes.

Objectifs :

- Favoriser la proximité et l’accès d’une activité sportive, éducative et culturelle fondée sur des valeurs humaines.

- Favoriser la mixité, l’égalité ainsi que la solidarité et la cohésion des familles de ces quartiers autour d’un projet.

- Contribuer à l’épanouissement des futurs citoyens.

Parmi les activités proposées figureront la slakline, la course goni, le sac à tirer, du toboggan et de la tyrolienne.