En panne d'idées de sortie pour aujourd'hui ? Allez directement à l'événement fait main organisé ce dimanche 25 juin 2017 au village de l'Éperon à Saint-Gilles-les-Bains.

Le 85ème Fait main ouvrait ses portes ce samedi 24 juin et continue ce dimanche. Organisée par Arts et Traditions, cette manifestation se tient pour la première fois de son histoire au village de l'Éperon. Le public pourra venir y découvrir le savoir-faire de 120 exposants mais aussi un panel de produits artisanaux et contemporains (produits du terroir, travail du bois, bijoux d'arts, création de vêtements, artistes peintre, céramiques, décoration...) 100 % local.