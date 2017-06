Ce dimanche 25 juin 2017, la compagnie organisatrice de la manifestation, Pôle Sud, célèbre les 20 ans d'existence de l'événement. Découvrez tous les détails de ce grand moment placé sous le signe de la sécurité.

Le carnaval péi rimera cette année avec sécurité. Contrairement à 2016, cette nouvelle édition verra plusieurs changements. Elle débutera à 14 heures et se terminera à 23 heures, et non plus à minuit. Quant aux débits de boissons, ils seront autorisés de 16 heures à 23 heures. Leur nombre passe de 30 à 15. La faute aux débordements de fin de soirée.

Les milliers de spectateurs verront aussi le renforcement des effectifs de force de l'ordre avec 35 gendarmes, 16 policiers et 60 agents de sécurité mobilisés pour éviter les incidents. Des véhicules lourds seront disposés autour du défilé en guise de protection face au risque d'attentat.

L'ambiance devrait comme chaque année être à la liesse populaire. Notamment avec les participants déguisés, les percussionnistes ou encore avec les chars colorés. On ignore encore si ce sera un roi ou une reine Dodo qui sera brûlé sur la plage des Brisants vers 20 h 30. Des concerts et des feux d'artifice clôtureront ce vingtième anniversaire. En beauté, on l'espère !

ts/www.ipreunion.com