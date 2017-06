Ce dimanche 25 juin 2017, un bateau a chaviré au Roches Noires. L'accident a causé la mort de deux personnes. Six autres sont blessées et une est toujours portée disparue. Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, appelle à "la plus grande prudence". Nous publions son communiqué ci-dessous.

Très attristé par le drame de la mer qui s’est déroulé ce dimanche face aux Roches Noires, le maire de Saint-Paul Joseph Sinimalé présente ses condoléances les plus sincères aux familles des trois victimes. Il souhaite par ailleurs un prompt rétablissement aux personnes qui ont été blessées lors de cet accident.



Le maire rappelle enfin qu’il est primordial de respecter les consignes de sécurité émises par les autorités, en l’occurrence les services de météo France via la préfecture qui annonçaient pour ce week-end de fortes houles dans la zone, appelaient à la prudence et surtout déconseillaient les sorties en mer.