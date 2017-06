Désormais " symbole de l'établissement ", une sculpture a été réalisée par des élèves de 3e du Collège Célimène Gaudieux, à la Saline. Elle a été inaugurée le 22 juin 2017 par la SEMADER et la Ville de Saint-Paul, en partenariat avec la SEGPA du collège et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE).

La Ville de Saint-Paul et la SEMADER continuent le travail de sensibilisation de la population de Montée Panon et en général de la Saline, de ce qui concerne les changements urbains qui vont s’opérer. Dans ce cadre, des actions de dynamique sociale urbaine, notamment autour de l’opération Proprie’ter relative à la " Viabilisation et la cession des terrains communaux " sont menées. Il s’agit surtout de sensibiliser les jeunes à l’urbanisme (habitat et déplacement). Plusieurs initiatives participatives et éducatives ont d’ailleurs eu lieu autour des déplacements et de l’habitat, pour permettre aux élèves de s’approprier leur quartier de demain.

Après un concours organisé dans les classes de 3ème du collège Célimène Gaudieux et de 3ème et 4ème de SEGPA, Roland, grand gagnant, a pu voir sa maquette réalisée par ses camarades de classe. La conception et la réalisation de la sculpture ont été saluées par la principale du collège, qui a mis l’accent sur " le travail collectif de tous les élèves du collège " pour construire cette œuvre, devenue le symbole de l’établissement. Pour Madame Bernard, professeur d’art plastique en charge de l’atelier, la sculpture " porte fièrement la couronne de la réussite ". À l’instar d’ailleurs, des maquettes sur l’aménagement du quartier Montée Panon effectué par les élèves des deux classes de 5ème SEGPA, en partenariat avec le CAUE, le Département de La Réunion, la SEMADER et la Mairie de Saint Paul. Le professeur responsable de cet atelier, Mr Chamula, a évoqué la joie et la satisfaction des élèves d’avoir pu visiter le terrain et de pouvoir participer aux évolutions du quartier à travers ces maquettes de " case conteneur ".

L’ensemble des enseignants a fait part de l’enthousiasme et de la fierté des élèves à travailler autour des projets de développement de leur quartier, sur les thèmes de l’environnement, du développement durable, du climat, de l’habitat, des modes de déplacement, de la gestion des déchets et des équipements publics.

Lors d’une scénette, les élèves de 6ème ont évoqué à travers des personnages les changements souhaités dans le quartier, comme la signalisation, la protection de l’environnement, des déplacements plus pratiques, …

Plusieurs ateliers ont eu lieu au cours de l’année comme la réalisation d’objets confectionnés par les élèves, vendus lors de l’inauguration. Les collégiens ont pu expliquer comment ils avaient construit ces meubles en bois et cendriers en acier.

Les enseignants ont salué " la démarche du projet " de la SEMADER, du CAUE et de la Ville de Saint Paul, souhaitant qu’elle se réalise l’an prochain. L’événement s’est clôturé par un moment convivial assuré par les élèves du champ HAS (Hygiène alimentation services) de la SEGPA.



