La Ville de Saint Paul et la SEMADER organisent le samedi 1er juillet, de 8h à 17h, une journée de festivité autour de la nature sur le Plateau noir, chemin Sans Souci. C'est la deuxième édition de la grande fête de Sans Souci, puisque l'an dernier le patrimoine vivant historique et culturel était mis en avant. Des activités sont prévues tout au long de la journée notamment une randonnée, une découverte des arbres remarquable et d'un village associatif.

Préserver la biodiversité, reconnue remarquable, du quartier de Sans Soucis. C’est l’objectif que se sont fixés la ville de Saint-Paul et la SEMADER dans le cadre du projet d’aménagement du territoire de Sans Soucis. Le végétal est au cœur de ce projet. En effet, il met un point d’honneur à la préservation des arbres remarquables et de leur mise en valeur dans l’espace public.

Le nouvel aménagement prévoit la mise en place d’une pépinière, la réalisation d’espaces publics plantés avec des végétaux adaptés au climat sec des mi pentes, la mise en place de jardins partagés et particulièrement la valorisation du patrimoine vivant du quartier de Sans Souci. " L’art de vivre de vivre à Sans Soucis est un atout essentiel. Nous souhaitons mettre en avant le projet de patrimoine vivant et de mettre la nature au cœur de sans soucis ", explique Aurélie Tell, chargée d’opération à la SEMADER.

La journée du 1er juillet va dans le sens où tous les habitants puissent se rencontrer et échanger et découvrir le patrimoine naturel du quartier. Joseph Sinimalé, Maire de Saint-Paul souhaitent que tous les habitants de Sans-Souci soient acteurs de ce projet. " Nous souhaitons placer l’humain au cœur de l’aménagement pour que Sans soucis soit une ville de demain ", déclare le Maire.

Le Plateau noir de Sans Souci accueillera de nombreuses animations :

- Randonnée de Sans Souci : Une boucle pédestre et pédagogique avec le GCEIP et l’Amicale de Sans Souci, accompagnée par les échassiers de l’association Les Gran Pat.

- Découverte des arbres remarquables par l’École Jasmin Robert, les élèves et le CAUE feront découvrir les trésors botaniques de Sans Souci.

- Village associatif : Des animations culturelles et écologiques, ferme pédagogique, apiculture, jeux lontan, artisanat, ateliers de récupération et environnemental, expositions photos, concert des groupes Kultur Bourbon et Mélanz Kouler, …

