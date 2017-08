La médaille du travail a été remise à 66 agents de la commune de Saint-Paul ce samedi 26 août 2017. Nous publions le communiqué municipal ci-dessous.

La présente promotion comptait :

- 25 médailles d’argent (20 ans d'ancienneté),

- 26 médailles de vermeil (30

années de service) et

- 15 médailles d’or (35 ans d'activité au moins).



De l’Environnement à la restauration scolaire et la logistique, en passant par les Mairies de proximité, les équipements socio-culturels et sportifs, le marché forain, la cellule conception, le service des affaires funéraires... de nombreux services de la Mairie représentant pratiquement tous les Pôles étaient concernés. En présence de quelques élus municipaux et d'administratifs, le Maire, Joseph Sinimalé a salué "une tranche de vie aujourd'hui honorée".