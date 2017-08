Dans le cadre de la politique communale de Développement agricole dans les hauts de Saint-Paul, le Chemin Citerne Barel à vocation rurale a été aménagé. La fin des travaux sera marquée par une journée d'animations ce samedi 2 septembre.

Dans le cadre de la politique communale de Développement agricole dans les hauts de Saint-Paul, le Chemin Citerne Barel à vocation rurale a été aménagé. La fin des travaux sera marquée par une journée d'animations ce samedi 2 septembre.

Cette voirie agricole longue d’un peu plus de deux kilomètres et reliant Tan Rouge à Bernica va améliorer considérablement le quotidien des agriculteurs, contraints, il y a peu encore d’affronter des conditions particulièrement pénibles, surtout par temps de pluie. " Cela ne pouvait plus durer ", estime le Maire, Joseph Sinimalé.

C’est désormais le désenclavement assuré pour une trentaine de parcelles dont certaines sont en friche depuis bien longtemps. Cet aménagement du chemin Barel est une bouffée d’oxygène pour la dizaine de familles établies sur leur parcelle agricole depuis de très nombreuses années. Une réalisation unanimement saluée. Notamment chez les Sermont, agriculteurs de père en fils. " Nous lé très, très content. I faisait longtemps nous té i atenn ça ", souligne Joseph.

Tout en préservant l’environnement, c’est donc la garantie d’une meilleure condition de vie pour les exploitants d’aujourd’hui et les générations futures. C’est la porte ouverte sur la diversification agricole, sur le développement de l’élevage, sur la création de jardins pédagogiques, sur la valorisation des parcelles encore inexploitées et la création d’activités artisanales. Les trois lampadaires solaires en phase d’expérimentation (mis a disposition gratuitement par les entreprises Ravate électricité et Welling) sont le signe de la conciliation entre aménagement et développement durable.

L’opération financée en partie par la Commune, avec l’Europe (FEADER) et le Département a coûté plus d’un million d’euros. Balades en " charrettes bœufs ", baptême de cheval ou poney, démonstration de coupe traditionnelle de cannes, exposition de machines agricoles, dégustations ventes… de nombreuses animations autour de plusieurs ateliers seront organisées ce samedi 2 septembre pour sceller la fin des travaux.