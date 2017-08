Le samedi 3 août le front de mer de Saint-Paul et le site de la Cocoteraie s'animeront le temps d'une journée. Au programme, de l'activité physique pour toute la famille dans le cadre de la 9ème édition du jour de sport santé. Cet événement est organisé par l'Office Municipal des Sports (OMS) de Saint-Paul en partenariat avec la Ville. (Photo d'illustration)

Le samedi 3 août le front de mer de Saint-Paul et le site de la Cocoteraie s'animeront le temps d'une journée. Au programme, de l'activité physique pour toute la famille dans le cadre de la 9ème édition du jour de sport santé. Cet événement est organisé par l'Office Municipal des Sports (OMS) de Saint-Paul en partenariat avec la Ville. (Photo d'illustration)

Karaté, natation, handball, beach-volley, plus d’une quarantaine de sports seront proposées au public lors du jour sport santé 2017. Chaque tous les ans, ils sont très nombreux à s’initier à certaines disciplines. L’OMS attend environ 12.000 participants pour cette édition avec beaucoup de nouveautés. L’accent sera mis sur le sport féminin " Ce n’est pas une nouveauté à proprement parler mais on souhaite encourager les associations de sports féminins ", explique Quentin Césard, chargé de mission de l’OMS

Autre nouveauté, le site de la cocoteraie qui était utiliser pour le ski nautique et le paddle sera beaucoup plus mis en valeur sur cette édition notamment grâce à son village d’activités. " Ce lieu aura pour but la promotion des sports de pleine nature, une nouveauté sur la manifestation ", ajoute-t-il. Pour faire la jonction entre les deux sites, celui du front de mer et celui de la cocoteraie, des marches seront organisées : Une marche patrimoine, une marche nordique ou encore de la marche à pied grand format

Cette nouvelle édition marque également le grand retour de quelques disciplines telles que les sports de glisse urbaine (skateboard, roller…), le beach soccer, la capoeira, du jazz… D’autres sports, tels que la boxe anglaise, reviennent alors qu’ils n’existaient plus sur la commune. Une quarantaine de sports pour 67 associations.

- "Miser sur la sensibilisation" -

L'occasion pour les Saint-Paulois et les Réunionnais de découvrir des activités et de faire du sport. Egalement pour les associations sportives d'avoir plus de visibilité. "On souhaite qu'elles fassent des licenciés et ils peuvent l'être a tout âge, selon la discipline et la capacité d'accueil de l'associaiton", déclare Qunetin Cesard.

La manifestation, oganisée par 550 bénévoles, est ouverte à tous. Pour les jeunes, de 6 à 18, un pass'sport marmaille sera mis en place: "Ils devront passer sur huit stands, six d'activités sportives et deux de partenaires". Les adultes quant à eux pourront découvrir des dispositifs tels que bouger ô seniors que la commune met en avant.

Ce jour de sport santé est comme son nom l'indique consacré à la santé. "On souhaite miser sur la sensibilisation, la prévention. Des tests physiques seront possibles pour que chacun puisse en fonction de son état choisir le sport qui lui convient", termine le chargé de mission de l'OMS.

Le programme et toutes les informations de l'évenement sont à retrouver sur ce lien

de/www.ipreunion.com