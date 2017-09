La première édition de la journée mondiale des premiers secours se déroulera ce samedi 9 septembre 2017 au parc Expobat de Saint-Paul. De 9 heures à 17 h 30. Les détails de cette manifestation. (Photo d'illustration)

Les organisateurs attendent beaucoup de cette initiative inédite. Comme le confirme Didier Pausé, responsable du service prévention à la mairie saint-pauloise. Il exerce également le métier de formateur en secourisme. "La site d’Expobat est dimensionné pour accueillir 350 à 450 personnes. Il y a déjà eu une cinquantaine de pré-inscriptions mais le grand public peut aussi venir s’initier gratuitement aux gestes qui sauvent", détaille-t-il.

Un événement mis en place par la ville avec le SDIS, la Croix Blanche et la Protection civile. Pour y participer, il suffit de venir vous inscrire à la tente centrale du parc. Trois créneaux seront proposés pour les formations. À 10 heures, 13 h 30 et 15 h 30. Dix professionnels enseigneront plusieurs techniques aux visiteurs du jour. "Afin de régler les situations en cas de saignement abondant. Par exemple, en cas d’attentat. Apprendre à faire un garrot s’il y a des hémorragies. Le massage cardiaque, aussi, avec la mise en place d’un défibrillateur et la position latérale de sécurité", explique le formateur.

Autre moment fort : une démonstration des membres de la Protection civile. Il s’agira d’une simulation d’accident de moto sur une piste. "Les sauveteurs enlèveront le casque de la victime qui saignera abondamment. Ce sera du faux sang", ajoute-t-il. Les stagiaires repartiront avec une attestation d’initiation aux gestes qui sauvent. La commune du Tampon organisera le même type de journée d’initiation gratuite.

Elle se tiendra ce samedi 9 septembre, de 8 h 30 à 11 h 30 aux Grands kiosques de la Plaine des Cafres. La fédération nationale des métiers de la natation et des sports soutient cette action.

