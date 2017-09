Ce samedi 16 septembre, le sport s'empare des plages de l'Ouest. De 8h00 à 15h30 aura lieu la Beach Adventure, une nouvelle édition organisée par le Comité Régional Sports pour tous et 974 Action. Nous publions l'intégralité du communiqué de l'organisation :

Ce samedi 16 septembre, le sport s'empare des plages de l'Ouest. De 8h00 à 15h30 aura lieu la Beach Adventure, une nouvelle édition organisée par le Comité Régional Sports pour tous et 974 Action. Nous publions l'intégralité du communiqué de l'organisation :

Nous vous l’avons déjà annoncé, notre événement de la rentrée est maintenant imminent : la Beach Adventure s’empare des plages de l’Ouest !

Les équipes organisatrices du Comité Régional Sports Pour Tous et de 974 Action sont dans les starting-blocks et trépignent d’impatience pour recevoir plus de 600 participants ce samedi 16 septembre. Pour rappel, cet événement est une épreuve à obstacles de 4 et de 8 kilomètres qui se déroulera des plages de Boucan Canot aux Roches Noires. Il s’agit donc d’un savant mélange de combativité et de challenge sportif agrémenté d’une bonne dose de convivialité, le tout cuisiné les pieds dans le sable !

Du " rampé tunnel ", au " mur incliné " en passant par les franchissements aérien et aquatique… Ce ne sont pas moins de 21 obstacles qui joncheront ce parcours farfelu. Pas de chrono cette année, l’événement mise tout sur le dépassement de soi, le partage et la bonne humeur. Les " Gazés " (Beach Aventuriers) sont de tout horizon et de tout profil. L’idée étant simplement de faire vibrer les plages de l’Ouest sous les pas de ces sportifs aguerris – ou pas !

Pas d’inquiétude pour ceux qui n’auront pas l’occasion de franchir ces " folles embûches " : nous avons aussi pensé à eux en leur proposant des animations gratuites sur le village Beach Adventure de Cap Homard tout au long de la journée. Un village Marmailles encadré sera également mis en place, une aubaine pour les familles mais aussi pour les parents qui souhaiteraient faire garder leurs enfants pendant l’épreuve.

A l’image des valeurs de la Fédération Française Sports Pour Tous, la Beach Adventure répond clairement à cette ambition de valoriser l’accès au sport à tous les segments de population et de faire " bouger " un territoire dans un esprit de sport loisir éloigné de celui de la compétition.

C’est donc avec grand plaisir que l’équipe organisatrice vous retrouvera le samedi 16 septembre sur la plage de Cap Homard, le cœur de cet événement haut en couleurs.