Ce samedi 9 septembre 2017 s'est tenue la première édition de la journée mondiale des premiers secours. Pour cette occasion, la ville de Saint-Paul a organisé avec la participation de ses partenaires une formation aux gestes essentiels pour sauver des vies et aux réflexes à avoir face à une situation d'urgence médicale. Plus d'une centaine de personnes y ont participé. La commune souhaite saluer l'initiative afin que la population adhère de plus en plus à ce type d'événement gratuit et utile à tous.

Ce samedi 9 septembre 2017 s'est tenue la première édition de la journée mondiale des premiers secours. Pour cette occasion, la ville de Saint-Paul a organisé avec la participation de ses partenaires une formation aux gestes essentiels pour sauver des vies et aux réflexes à avoir face à une situation d'urgence médicale. Plus d'une centaine de personnes y ont participé. La commune souhaite saluer l'initiative afin que la population adhère de plus en plus à ce type d'événement gratuit et utile à tous.

Mise en position latérale de sécurité (PLS), massage cardiaque et utilisation du défibrillateur ou encore application d’un point de compression lors d’une hémorragie... Des gestes que le public a pu découvrir ou redécouvrir, durant toute la journée les gestes qui sauvent.

En transmettant leur savoir au public présent, les secouristes n'ont pas omis de rappeler que chacun peut être victime à tout moment ou encore être témoin d’un accident. De fait, connaître les techniques relatives au secourisme et les appliquer dans un contexte donné permet de sauver des vies.



de/www.ipreunion.com