Dans le cadre de la politique de la ville, les membres du conseil citoyen de Plateau-Caillou et l'Association Sportive et Culturelle de Plateau Caillou (ASCPC) ont organisé dimanche dernier la 2ème édition du pique-nique partage au parc Arc-en-Ciel. Un moment d'échange et de convivialité qui a réuni familles et amis autour de repas "fait-maison" apportés par chacun.

Tout au long de cette journée, des jeux tels que course goni, pétanque, structure gonflable, des animations comme karaoké et scène ouverte et de nombreux lots offerts par les commerçants du quartier étaient au programme.