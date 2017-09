La mairie de Saint-Paul inaugurait ce vendredi matin 15 septembre 2017 le bassin de baignade sur la plage de Boucan Canot. Une bonne nouvelle après l'annonce de la pose d'un filet anti-requins aux Roches Noires avant la fin du mois. Si ce dernier dispositif s'avère concluant, il pourrait être déployé à Boucan Canot.

Après quatre mois de travaux, voici enfin l'ouverture du bassin. Coût de l'aménagement : 750 000 euros financés par la collectivité saint-pauloise, l'Europe et la Région Réunion. L'équipement dispose d'une capacité de 600 mètres carrés.

"La volonté municipale est d'offrir la possibilité d'une baignade sécurisée tant que le filet anti-requins n'est pas opérationnel. C'est une solution avant le déploiement d'un filet de 1800 m2 aux Roches Noires. Il sera expérimenté deux mois. S'il est viable, il sera déployé à Boucan. En attendant le retour des "vrais" filets. Nous avons résilié le contrat avec Seanergy. Il faudra procéder à un nouvel appel d'offres", expliquent les services communaux.

Pour patienter, la nouvelle enceinte possède plusieurs niveaux de profondeur. Une pataugeoire de 20 à 60 centimètres, un petit bassin de 60 à 80 cm et un grand mesurant 1,40 m. Il sera possible d'y nager tous les jours, jusqu'à 17 h 30. Les maîtres-nageurs-sauveteurs assureront la surveillance. Et il y aura également le principe des flammes verte et rouge, quand la houle dépasserait les 2 mètres de haut. Une première étape vers un retour des activités nautiques dans la station balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains.

ts/www.ipreunion.com