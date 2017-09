Saint-Paul, commune très vaste et dense de nature comporte de très nombreux jardins privés sur lesquels sont cultivés des plantes ornementales mais aussi des potagers. Ces cultures sont pris en charge par des administrés et se retrouvent aujourd'hui confrontées à une pression phytosanitaire grandissante favorisée par les activités agricoles intensives environnantes, l'urbanisation et les échanges croissants que La Réunion entretient avec l'extérieur. Ainsi, ans l'optique de préserver ces espaces, la Ville et la régie Réserve Naturelle Nationale de l'Etang Saint-Paul (RNNESP) recherche des écojardiniers souhaitant ratifier la charte des Jardins Ecocitoyens.

Elaborée par la régie Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul (RNNESP) en partenariat avec la Mairie de Saint-Paul, la charte des Jardins Ecocitoyens vise à préserver la qualité de l'eau, but d'intérêt général. En effet, la politique agricole nationale, avec le projet Ecophyto, souhaite réduire de moitié l’usage des intrants de synthèse. Leur utilisation ont des conséquences aussi bien sur l’environnement que sur la santé des usagers.

Une partie des matières actives des pesticides de synthèse homologuées en agriculture est également utilisable par les citoyens lambda sous une formulation non-professionnelle. Ainsi, tous pesticides appliqués, dans un jardin ou un champ, finissent par être lessivés et affectent ainsi la qualité des eaux de l’île, notamment utilisée pour l’alimentation des réseaux potables.

C'est pour cette raison que la commune de Saint-Paul cherche des administrés volontaires qui s'engagent à agir au sein de leur espace cultivé en tant qu’écojardinier en adoptant un comportement pour la consolidation de la biodiversité, pour la préservation de la ressource en eau et pour renforcer la fertilité des sols de façon durable. Le soutien des citoyens volontaires consiste à suivre au moins une action pour chacun des thèmes (voir ci-dessou), soit au moins trois accords au total. En échange de cet engagement, le Service des Affaires Agricoles de la régie RNNESP apporte toute son expertise notamment en matière de techniques alternatives à l’usage des pesticides de synthèse, et de dynamisme d’interactions entre les espèces de faunistiques et floristiques.

Thème 1 : Consolidation de la biodiversité :

Action 1 - Réduire au maximum l’usage des pesticides de synthèse au sein de leur jardin (herbicides, fongicides, bactéricides, virucides, insecticides, fertilisants et amendements)

Action 2 - Si absente, mise en place de bandes fleuries pour notamment l’attraction des auxiliaires, insectes prédateurs des ennemis de nos plantes

Action 3 - Si absente, mise en place de bandes enherbées, en général constituée de la végétation spontanée, qui sert en outre de gîtes aux auxiliaires.

Thème 2 : Préserver la ressource en eau :

Action 5 - Collecte et usage d’eau de pluie, en veillant à ce que le réservoir d’eau ne constitue pas un gîte de reproduction pour les moustiques

Action 6 - Usage du paillage au sein au jardin.

Thème 3 : Renforcer la fertilité des sols durablement :

Action 7 - Compostage des déchets organiques ménagers et valorisation au sein de leur jardin ;

Action 8 - Usage d’engrais naturels d’origine végétale ou animale ;

Action 9 - Usage du paillage au sein du jardin.

Pour devenir un écocitoyen, contacter au 02 62 70 28 88 ou par courriel à accueil@reserve-etangsaintpaul.fr.

