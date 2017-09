La commune de Saint-Paul organisait une réception à l'hôtel de Ville ce vendredi 15 septembre 2017 à l'occasion de la présence dans l'île d'élèves Espagnols du lycée Eras de Reneuva de Léon. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué de la collectivité.

Ils étaient accueillis par leurs "correspondants" du Lycée Évariste-de-Parny de Plateau Caillou. Insistant sur l’importance des échanges culturels et linguistiques, Kélly Bima, élue en charge de la promotion de la jeunesse estimait que "c’est le genre de moment contribuant à prolonger et à renforcer le lien pouvant naître entre les familles d’accueil espagnoles et réunionnaises".

"Derrière un séjour linguistique il y a l’accueil au sein des familles pendant une dizaine de jours. Comme chacun sait, les rencontres culturelles dans des familles d’accueil permettent la pratique d’une langue étrangère dans le pays du correspondant", exposait l’élue, brossant le lien avec la créolité.

En signe de clin d’œil aux enseignants des deux établissements, Kelly Bima a aussi salué tous ceux qui entretiennent la force de l’amitié riche de ces échanges, contribuant à faire de chacune des rencontres entre les élèves Espagnols et Réunionnais un moment de partage et de fraternité.