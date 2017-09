Le 16 septembre dernier, Joseph SINIMALÉ, Maire de Saint-Paul, Jean-Marc AURE, Élu de secteur de La Saline, Joël PERSONNÉ, Directeur Général de la SEMADER, l'équipe projet " Proprié'ter " de la SEMADER, les habitants, les associations de quartier, et les entreprises participant au programme d'aménagement " Proprié'ter " , tous étaient réunis pour lancer les travaux d'aménagement de Célestin Montée-Panon et planter le 1er arbre. L'occasion de marquer solennellement et dans la convivialité l'accès à la pleine propriété des habitants et la modernisation de leur quartier.

Le 16 septembre dernier, Joseph SINIMALÉ, Maire de Saint-Paul, Jean-Marc AURE, Élu de secteur de La Saline, Joël PERSONNÉ, Directeur Général de la SEMADER, l'équipe projet " Proprié'ter " de la SEMADER, les habitants, les associations de quartier, et les entreprises participant au programme d'aménagement " Proprié'ter " , tous étaient réunis pour lancer les travaux d'aménagement de Célestin Montée-Panon et planter le 1er arbre. L'occasion de marquer solennellement et dans la convivialité l'accès à la pleine propriété des habitants et la modernisation de leur quartier.

Premier secteur d’intervention du programme " Proprié’ter ", le quartier de Célestin Montée-Panon, compte 108 familles. À terme, les habitants bénéficieront d’un titre de propriété, avec la possibilité de constituer un patrimoine familial transmissible à leurs enfants. Les occupants d’habitations insalubres pourront bénéficier de rénovation de leur habitat ou de la construction d’un logement neuf.

Par la suite, l’aménagement viendra moderniser les quartiers et améliorer le cadre de vie des citoyens, avec la mise aux normes des réseaux (eaux, électricité, téléphone), la consolidation des voies de circulation (piétonnes et routières), la création de lieux de vie, l’éclairage des rues, la préparation à l’accès à la fibre optique et la création de logements neufs pour favoriser les décohabitations. C’est surtout les travaux de sécurisation du réseau d’eaux pluviales qui va permettre aux habitants de vivre sereinement les périodes cycloniques.

Réunis au centre du quartier sur la future place publique, qui accueillera bientôt la maison de projet, environ 150 personnes ont participé au lancement des travaux, planté le premier arbre et parcourus à pied, avec les officiels, les futurs lieux qui bénéficieront des aménagements.

Avant le maloya du groupe " Zenlik Lab ek Lespri ", le Maire de Saint-Paul a souligné la nécessité " d’une juste restitution de leur statut de propriétaire " aux familles. Et la nécessité d’inscrire le quartier dans la modernité et en pleine capacité de son développement.

Joël Personné, Directeur Général de la SEMADER a signalé les moyens mis en œuvre par le bailleur social pour " prendre en compte avant tout l’humain et la considération pour les familles qui seront concernées par les aménagements " pour trouver "la meilleure solution possible, une solution adaptée à la situation de chaque famille " . Il s’agit de livrer d’ici 2 ans, un quartier rénové et agréable à vivre. " Bien vivre dans son quartier, c’est le projet que nous souhaitons pour chacun d’entre vous " a -t-il conclue.