Publié il y a 15 heures / Actualisé il y a 14 heures

Il avait inscrit l'unique but de la sélection de La Réunion en 1957, lors du tournoi triangulaire de football avec Maurice et Madagascar. Il était avant-centre et joueur de la Charles de Foucauld. Il s'agit bien sûr d'Alexis Ferblantier. Comme lui, d'autres anciens du club de Saline étaient à l'honneur ce samedi 18 novembre lors d'un hommage organisé par la Ligue Réunionnaise de Football et la mairie de Saint-Paul.

