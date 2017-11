Lors d'une récente réception à l'honneur des Mauriciens de la Réunion à Saint-Paul, les élus de la capitale de Maurice, Port-Louis ont une nouvelle fois exprimé la volonté d'accélérer le projet de jumelage entre les deux villes.

Mohamed Parwez-Nurwooh a fait cette annonce le 23 novembre dernier lors d’une petite réception organisée à l’Hôtel de Ville de Saint-Paul, en l’honneur des Mauriciens présents dans l’île. " Nous avons des choses à mettre en place ensemble, notamment sur le plan culturel, social et sportif ", souligne le conseiller municipal de Port-Louis, saluant la qualité de l’accueil reçu et l’hospitalité saint-pauloise. " Cela symbolise l’amour que vous avez pour nous Port-Louisiens ". La délégation mauricienne est composée de sportifs mais aussi d’élus. Outre M. Parwez-Nurwooh, Messieurs Cotry et Abdoula également conseillers municipaux ont également fait le déplacement…

Déjà des rencontres sportives et culturelles organisées

Juste avant Mohamed Parwez-Nurwooh, dans son mot de bienvenue le Maire, Joseph Sinimalé avait évoqué sa volonté de développer une franche coopération entre Saint-Paul et la capitale mauricienne. Une coopération dont les fondements sont posés avec la présence de l’équipe inter-quartier de football championne de Port-Louis à l’initiative de Jean-Marie Daly et de l’ASC Corbeil. " Nous allons mettre les moyens afin que des échanges culturels et sportifs se développent entre nos deux îles. Ce n’est qu’un début ", souligne Joseph Sinimalé. La formation mauricienne disputera un match ce samedi 25 novembre à 15h à Corbeil contre une équipe de jeunes de l’ASC Corbeil.

www.ipreunion.com