La commune de St Paul est impliquée depuis plusieurs années afin d'aider les familles à réduire leurs factures d'énergie. Cette implication se concrétise notamment par les actions menées par le Centre Communal d'Action Sociale, qui collabore avec la SPL Énergies Réunion sur diverses actions. Deux dispositifs phares sont ainsi mis en oeuvre sur la commune de St Paul en partenariat avec les équipes de la SPL : le dispositif SLIME Réunion et le dispositif Eco Solidaire Réunion.

Le dispositif SLIME Réunion permet à des familles de recevoir gratuitement la visite d’un ambassadeur énergie à domicile, afin d’une part de bénéficier des conseils adaptés pour réduire la consommation d’énergie et sur les factures d’eau et d’électricité, mais aussi de bénéficier de l’installation de petits matériels économes en énergie en fonction des besoins identifiés (lampes, kits économiseurs d’eau…). Lors de cette visite, un diagnostic est réalisé, permettant de repérer les sources de consommation du foyer, et surtout, d’identifier les solutions adaptées pour permettre une réduction à long terme de la facture d’énergie. Notamment, il peut s’agir de l’installation d’un chauffe-eau solaire. Pour les familles éligibles, le dispositif Eco-Solidaire est alors mis en œuvre. Ce dispositif, mené par la Région Réunion avec le soutien de EDF et de l’Union Européenne, permet de subventionner l’installation d’un chauffe-eau solaire.



Pour bénéficier de cette subvention, le foyer doit être propriétaire occupant d’un logement individuel, et se situer sous certains seuils de ressources. Un dossier est alors pré-constitué lors de la visite à domicile, puis finalisé lors d’un RDV en agence de la SPL Énergies Réunion. Le financement du chauffe-eau est apporté à hauteur de 95% environ. Seule la TVA reste à la charge de la famille, pour un montant de 40 à 50 euros en moyenne.



- 570 familles déjà bénéficiaires -

A ce jour, plus de 570 familles de St Paul ont bénéficié d’une visite à domicile grâce au SLIME Réunion, et 220 familles ont bénéficié de la subvention Eco Solidaire pour installer un chauffe-eau solaire. Si vous aussi souhaitez bénéficier d’une visite à domicile et voir si vous êtes éligible pour bénéficier de la subvention Eco Solidaire, vous pouvez soit vous adresser au CCAS qui vous orientera vers la SPL Énergies Réunion, ou contacter directement la SPL pour demander une visite au 0262 25 257.



