Du 14 novembre au 16 décembre 2017, des collectes de jouets seront réalisées partout en France par les professionnels CENTURY 21 au profit d'associations locales agissant en faveur des enfants défavorisés ou hospitalisés. A l'entrée de l'hôtel de ville de Saint-Paul, un coffre à jouets a été déposé. Il n'attend plus que vos jouets !

Il suffit d’un petit présent pour illuminer la vie des enfants hospitalisés ou défavorisés de La Réunion. Depuis trois ans, cette action pilotée sur le territoire par l’agence Century21 Lancastel a offert plus de 15 500 jouets aux enfants de La Réunion. Cette année, la ville de Saint-Paul s’associe à cette manifestation et met à disposition de la population un coffre à jouets destinés à collecter des jeux/jouets qui souhaitent retrouver une seconde vie. Avec l’aide de chacun et en relayant cette opération, nous pouvons permettre aux marmailles de l’île de fêter Noël dans toutes les maisons. La remise officielle des jouets à la Croix Rouge est programmée au 15 décembre prochain à l’occasion d’une grande fête. On compte sur vous !