L'opération Camp Vue Belle qui compte une vingtaine de logements a été inaugurée ce vendredi 1er décembre 2017. Elle propose une architecture contemporaine adaptée à son environnement, proche de l'ancienne usine

sucrière. Nous publions le communiqué de Saint-Paul à ce sujet ci-dessous.

Alicia Feton pétille de joie. Après avoir bénéficié d’un logement de transition sur Plateau Caillou, le temps de la réalisation, par SIDR, de l’opération Camp Vue Belle, elle occupe enfin un logement neuf. "Bien sûr, mwin le bien contente", dit-elle, tout sourire. Les autres résidents partagent la même joie et ils sont venus l’exprimer par leur présence lors de l’inauguration de l’opération immobilière ce vendredi 1 e décembre, en présence de plusieurs élus dont Annie

Pignolet-Dumont, adjointe en charge de l’habitat. "Je comprends cette joie que peuvent ressentir les familles", souligne le Maire, Joseph Sinimalé. "C’est bien sûr une joie immense aussi pour un Maire de voir des familles intégrer enfin un logement après une attente qui dure parfois des années".

Tandis que le président de la SIDR, Harold Cazal salue l’implication de la Ville de Saint-Paul et la détermination de la municipalité à créer les conditions pour favoriser la création de logements sociaux et répondre aux attentes des Saint-Paulois, Joseph Sinimalé rappelle son engagement dans la "révolution culturelle et patrimoniale de la Saline". "Cette révolution passe aussi par l’habitat, notamment à dans le cadre de structuration du bourg. C’est ça mon ambition", expose le Maire de Saint-Paul, insistant sur l’importance d’impliquer la population dans les projets de la Commune. "Les habitants doivent être acteurs du développement", dit-il.

L’opération Camp Vue-Belle compte vingt Logements locatifs très sociaux (LLTS) au sein de la RHI Grand Contour – Usine Vue-Belle. Le projet (3,3 millions d’euros d’investissements) englobe des jardins partagés, fruits d’une gestion raisonnée du foncier. Il permet à l’ensemble des locataires un accès à leur propre jardin, avec une volonté d’offrir un prolongement extérieur à l’image de "case à terre" pour les occupants. Les jardins individuels proposés dans cette opération offrent ainsi aux logements une dimension culturelle.