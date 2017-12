Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 44 minutes

Ce vendredi 1er décembre 2017, sonne le coup d'envoi du concours "Jardins et balcons fleuris" à Saint-Paul. Comme chaque année, les habitants de la commune préalablement inscrits seront en compétition. Répartis en deux catégories - "cour individuelle" et "balcon" - ils seront visités par le jury entre le 11 et le 31 décembre et entre le 4 et le 24 janvier.

