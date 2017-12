77 familles occupent désormais un logement neuf au sein de la résidence Barrage à la Saline. Les premières clés de cette nouvelle opération immobilière ont été remises aux locataires ce mercredi 29 novembre. Nous publions des extraits du communiqué de la mairie de Saint-Paul.

"Avec la saison cyclonique qui approche, nous sommes enfin rassurés. C’est important d’avoir un toit décent", se réjouit cette dame, certaine et ravie de pouvoir affronter plus sereinement les intempéries. "C’est aussi un peu de notre dignité retrouvée", ajoute un autre heureux bénéficiaire.

"La nouvelle résidence compte 110 logements dont 87 Locatifs très sociaux (LLTS) et 27 locatifs sociaux (LLS). Les clés ont été remises par le Maire, Joseph Sinimalé et Patrick Corré, directeur général de la Sodegis, en présence d’autres élus de Saint-Paul".

"Outre les 110 logements en individuel et collectif établis au sein d’une douzaine de bâtiments implantés par paliers, la nouvelle résidence localisée au chemin L’évêque , c’est aussi un pôle commercial. Il sera construit sur un terrain dans les hauts de Saint-Paul sur une parcelle de plus de 20 000 m2 pour une surface habitable de 9 376 m2. Vue dégagée sur l’océan, proximité avec la route des Tamarins et le centre bourg de la Saline, climat tempéré... le site ne manque pas d’atouts".

"L’opération a coûté plus de 22 Millions d’euros. La ville de Saint-Paul, créant les conditions afin de favoriser l’implantation de ce projet a aussi apporté une garantie d’emprunt de 100 % (environ 4 millions d’euros) pour la construction des 27 locatifs sociaux'.