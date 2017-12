Ken Zhang-Tao souhaite "amener davantage de touristes Chinois haut de gamme à La Réunion". Porteur du projet de création à l'Hermitage de l'hôtel 4 étoiles "Le Majestic", le Directeur général du groupe CCITS, (l'agence China International Travel Service) et du groupe Wowsports dit réaliser un rêve de deux ans. Nous publions le communiqué de Saint-Paul ci-dessous.

À la pose de la première pierre du chantier d’ici à mai/juin 2018, le promoteur entend d’ailleurs associer d’autres investisseurs Chinois. "Je suis fier, quelque part, de jouer l’ambassadeur de La Réunion en Chine", expose M. Zhang-Tao propriétaire d’une "plateforme hôtels et salles de sport".

Les travaux de construction avec 145 emplois à l’appui devraient donc démarrer en milieu d’année prochaine sur une parcelle arborée d’environ 10 000 m2 au sein de la Zac Touristique de l’Hermitage, pour s’achever fin octobre 2019. Casino, restaurant en bord de lagon, hélistation, dessertes aéroports… "Le Majestic" qui comptera environ 80 chambres, offrira l’ensemble des équipements touristiques de standards internationaux. Une trentaine d’emplois directs seront créés pour son fonctionnement qui induira aussi plusieurs centaines d’emplois indirects.

"Nous apporterons tout le soutien de la Ville de Saint-Paul pour la réussite de ce projet qui s’inscrit dans notre politique de promotion économique et touristique de la zone balnéaire de la région ouest", insiste Joseph Sinimalé. "Nous avons besoin d’établissements d’accueil de qualité sur notre territoire où chaque réalisation hôtelière est un outil de développement touristique au service des Saint-Paulois et des Réunionnais". Le Maire de Saint-Paul évoque par ailleurs sa volonté de "voir se développer une fructueuse collaboration, une belle coopération, entre la Réunion et la Chine". "Au regard de l’histoire de La Réunion, c’est tout naturellement que la ville de Saint-Paul se positionne pour tisser des liens culturels et patrimoniaux, et établir de vraies relations avec les communautés urbaines chinoises et notamment les Chinois de Shanghai", dit-il.

Première étape, "Le Majestic" est sur de bons rails, la Ville ayant acté le permis de construire. Le parc de l’hôtel, d’une surface de plus de 4 000 m2 regroupera des essences endémiques tropicales : bois de Tamarin, Palmiers endémiques… plantés en périphérie d’un bassin de 500 m2 de surface. Le projet global est estimé entre 17 millions et 19 millions d’euros.