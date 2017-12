La pose de la première pierre de la crèche de l'Éperon se déroulait ce mercredi matin 6 décembre 2017 dans ce quartier de Saint-Paul. La structure pour enfants de moins de 3 ans dispose d'une capacité d'accueil de 60 places. Nous publions le communiqué envoyé par la mairie à ce sujet.

Pour répondre à la volonté de la Commune de Saint Paul de se doter d’un centre multi-accueil pour des enfants de moins de 3 ans à Saint Gilles-les Hauts, en tant qu’opérateur maître d’ouvrage et propriétaire du foncier dans le cadre de la Concession d’aménagement de la ZAC de l’Eperon, la SEDRE a engagé la construction d’un établissement d’accueil de jeunes enfants (EAJE) au sein du nouveau pôle de densité urbaine et d’animation du quartier regroupant :

L’école Mathilde Frappier de Montbenoît

L’institut médico-social Association Frédéric Levavasseur

Le futur équipement sportif

Le futur parc paysager

Le terrain d’assiette du projet, d'une superficie de 2 476 m², est situé rue Jacques Aubert dans la ZAC de l’Eperon.

Le futur établissement porte sur la construction neuve d’une crèche d’une capacité d’accueil de 60 places, réparties de la manière suivante :

Section Petits : 15 enfants de 0 à 12 mois (< 1 an)

Section Moyens : 30 enfants de 12 à 24 mois (1 à 2 ans)

Section Grands : 15 enfants de 20 mois à 3 ans (1,5 à 3 ans) ;

Pour accueillir des enfants encadrés par un effectif d’une trentaine de personnes, y compris le personnel chargé de la logistique (de la restauration et du gestionnaire de la SPL Ti’ Baba)

La structure " crèche " est décomposée comme suit :

1) un espace accueil visiteurs / réception parents et administration

2) 3 zones d’activités pour les enfants :

- Espace Bébés d’1 unité de 10 à 16 places

- Espace Moyens divisé en 2 unités de 8 à 12 places

- Espace Grands d’1 unité de 14 à 20 places ; chaque espace disposant de zones d’éveil, de sommeil, de soins, et d’une biberonnerie et desservis en commun d’un atrium, salle de lecture et de rangements

3) une zone logistique comprenant la restauration (préparation et distribution), des locaux de propreté / entretien du linge, des locaux communs pour le personnel (vestiaires/sanitaires + espace repos), des locaux techniques et pour l’évacuation des déchets.

4) des espaces extérieurs

- Espaces jeux enfants

- Stationnements pour le personnel et la dépose minute ainsi que 4 bureaux avec locaux de reprographie / rangement pour la direction de la SPL Ti’ Baba.

Le projet est composé d’un seul corps de bâtiment sur 2 niveaux, dont la crèche au rez-de-chaussée et la logistique & les bureaux de gestionnaire SPL Ti’ Baba au rez-de-jardin.

La surface de planchers globale est de 1.232 m².

La conception de l’ouvrage s’inscrira dans un objectif de développement durable, en matière de maîtrise des énergies (eau chaude solaire, traitement de l’air…).

Le délai prévisionnel d’exécution global des travaux est de 14 mois.