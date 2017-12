Publié il y a 2 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Le marché de Noël revient pour la 8ème année consécutive sur le front de mer de Saint-Paul. Artisanat, food Festival, brocante de nuit et animations sont au programme de cette manifestation organisée le samedi 9 et le dimanche 10 décembre 2017. Une centaine de stands seront installés sur 3 500 m2 de surface d'exposition. 7 000 visiteurs sont attendus par Tienbooo Com, organisateur de la manifestation (Photos archives)

