Maya Bécéra est la première présidente du conseil communal des enfants et des jeunes de Saint-Paul. Elle a été élue ce samedi 9 décembre 2017 lors de la mise en place de ce CCEJ. Lieu d'apprentissage de l'engagement individuel et collectif devant permettre de découvrir les valeurs de la démocratie, le conseil communal des enfants et des jeunes composés d'élèves de 45 écoles publiques et privées de la commune, se veut une représentation de la jeunesse dans sa diversité.

